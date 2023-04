Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, l'ex arbitro Massimo Chiesa ha espresso un giudizio sull'operato del collega Marco(al Var Massimiliano) nel match di sabato tra, attribuendogli un sonoro 4. Ecco la sua analisi: "Non ne azzecca una. Chiaramente partiamo dal contattosu: il brasiliano sbaglia perché evidenzia in modo eccessivo la spinta ma questa c’è ed è un chiaro fallo in attacco e quindi non doveva essere concesso il gol. Ho anche qualche dubbio su un altro episodio in area laziale. Lo stesso Milinkovic-Savic spinge nel finale: l’intensità del contatto resta poco chiara ma mi resta un punto interrogativo anche su quell’eventuale rigore. Ok i gialli ma la confusione dell’arbitro l’ho capita dal fallo di mano fischiato aquando l’aveva presa di spalla. Lo stesso Locatelli si è preso poi un giallo che io definisco scuro... è stato graziato, insomma. Così come, tanto che il colombiano è stato sostituito dalla panchina della Juve per non restare in 10".