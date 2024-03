Moisenon ha soddisfatto le aspettative nel match di ieri tra, in cui è stato chiamato a sostituire Dusan Vlahovic. Per l'attaccante bianconero è arrivata una bocciatura pesante da La Gazzetta dello Sport (4,5), motivata così: "No, non può limitarsi ad aspettare palloni lunghi come se avesse il magnete. Mai un anticipo, si consegna a Romagnoli, è confuso".Tuttosport, invece, gli ha attribuito un 5,5 - "Solo, aggredito e non al top dopo la lunga assenza invernale: lotta come può" - e Il Corriere dello Sport un 6: "Titolare quattro mesi dopo l’ultima volta. Gioca da solo o quasi davanti, dimostra una condizione fisica in progresso, non va mai al tiro ma è poco assistito. Qualsiasi attaccante faticherebbe al suo posto".