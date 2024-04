#LazioJuve, #Kean verso il forfait: ha lavorato ancora a parte — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) April 21, 2024

Verso Lazio-Juve: le ultime dalla Continassa

Con tutta probabilità Moisenon parteciperà alla trasferta di Roma che potrebbe valere per lal'accesso alla finale dicontro la: l'attaccante bianconero ha lavorato ancora a parte nell'di oggi, mentre non si registrano altri problemi particolari per il resto della squadra (recuperato quindi anche Fabio Miretti dopo il problema a un alluce).Massimilianointerverrà inper presentare il match alle 11.00 di domani, lunedì 22 aprile, vigilia del match. A seguire l'allenamento pomeridiano e la partenza per Roma.Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!