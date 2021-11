La Juventus tornerà dalla sosta per le nazionali affrontando sabato 20 novembre alle 18 la Lazio all'Olimpico. Una partita, valida per la 13^ giornata di Serie A, per la quale il club biancoceleste ha comunicato le indicazioni utili all'acquisto dei biglietti. I tifosi della Juve che vorranno andare ad assistere all'incontro a Roma potranno comprare i biglietti del match a partire da lunedì 15 novembre a mezzogiorno tramite Vivaticket, sia on-line che nei punti vendita