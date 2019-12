Come racconta Juventus.com, Ciro Immobile medita la più classica delle vendette da ex. Non solo per una questione di orgoglio, ma anche per raggiungere un record importante. L'attaccante napoletano, infatti, ha segnato due gol in Supercoppa Italiana (doppietta v Juventus nel 2017), nessun giocatore della Lazio ha realizzato più reti nella competizione (a quota due anche Claudio López).