La Juventus scenderà in campo domani sera allo stadio Olimpico nella gara contro la Lazio. Oggi alle 12 il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, che domani non sarà in panchina a causa di una sindrome influenzale, ha presentato la gara in conferenza stampa. Di seguito il video di tre minuti della conferenza per gentile concessione della Juventus.