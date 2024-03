Nel giorno di Lazio-Juventus, l'ex giocatore biancoceleste, Caicedo, ha ricordato il gol segnato all'ultimo secondo proprio contro i bianconeri nella stagione 2019/2020. L’attaccante ecuadoriano ha pubblicato sul profilo X il video del gol del pari al 95’ segnato proprio contro la Juventus. “Senza Covid…” ha scritto Caicedo, con accanto le emoji della coppa e la bandiera italiana. Un vero rimpianto per il giocatore e la Lazio, che in quella stagione lottarono per il primo posto con la Juventus, prima poi di crollare quando il campionato riprese dopo la pausa per il covid.