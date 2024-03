DaAllenamento mattutino per i ragazzi di mister Allegri con il gruppo che da ieri ha ritrovato i giocatori partiti per gli impegni con le nazionali e ormai sempre più vicini alla sfida contro la Lazio, in programma sabato 30 marzo alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma.Nel lavoro sul campo di oggi ci si è concentrati soprattutto sulle esercitazioni per reparti, impegnando i difensori in modo particolare sui cross, mentre centrocampisti e attaccanti hanno lavorato più sulle combinazioni di gioco.Al Training Center si è passati poi a esercitazioni sulla costruzione della manovra avanzata contro il pressing avversario, per poi concludere con una partitina finale.