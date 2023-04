Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato alla squadra in settimana in vista della sfida alla Juve. Il tecnico, secondo quanto riportato dal Messaggero, ha cercato di caricare i giocatori. "Dobbiamo batterli e andare a -1 per essere sicuri di non rimanere fregati all’ultimo", le parole del tecnico, che stando a questo discorso, considera la Juve seconda in classifica, senza la penalizzazione.