Passo indietro anche per Andreanel match di ieri tra. Il laterale classe 2000, però, viene "assolto" da La Gazzetta dello Sport, che gli attribuisce un 6 in pagella con questa motivazione: "D'accordo che sa fare tutto, ma l'esterno alto no: perde la corsa, è limitato. Meglio nella ripresa a cinque, e infatti ha un'occasione. Poi esce: era stanco? Mah". Più severo Tuttosport, che lo boccia con un 5: "Impalpabile nel primo tempo, inizia bene il secondo impegnando Mandas, ma poteva forse fare di più". Torna al 6, infine, Il Corriere dello Sport: "Tiene bene la fascia, fa il doppio lavoro. Forse Max si pente della sostituzione".