Lazio-Juve, ovvero la sfida tra la miglior difesa del campionato (quella biancoceleste), con soli 19 gol concessi, contro la terza meno battuta, dietro al Napoli. Una chiave della partita sarà proprio questa, come ha sottolineato Allegri in conferenza stampa, apprezzando proprio la tenuta difensiva della squadra di Sarri. Non solo però, l, molti più di quelli abituati a vedere nei big match.Tra i ventidue che scenderanno in campo dal primo minuto, saranno nove i giocatori italiani. Per la Lazio, Provedel, Casale, Romagnoli, Cataldi, Zaccagni e Immobile mentre per la Juve: Gatti, Fagioli, Locatelli. Senza dimenticare quelli in panchina, come Pellegrini, Lazzari, Chiesa, Bonucci e Miretti.GLI 'SCONTENTI' DI MANCINI - E alcuni di questi hanno fatto parlare nelle ultime settimane dopo la mancata convocazione di Roberto Mancini. Nelle ultime due gare dell'Italia infatti non c'erano Casale, tra i segreti dei numeri difensivi della Lazio e scosì come la decisione di convocare Fagioli con l'under 21 e non con la prima squadra. Questa sera, avranno un motivo in più per essere protagonisti e mandare un messaggio a Mancini.