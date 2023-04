Tanti i duelli interni e le "sfide nella sfida" che arricchiranno il big match di questa sera tra. Di fronte, per fare un esempio, si troveranno anche il giocatore che negli ultimi cinque campionati (dal 2018/19) ha segnato più gol su punizione diretta in Serie A (Sergej, sette) e l'attaccante che in questa fascia temporale ne ha messi a referto di più nella competizione (Arek, quattro). Chissà che tra poche ore la statistica non possa aggiornarsi...