La partita tra Lazio e Juventus sarà un piacere per chi vuole più giocatori italiani in campo. Sono 9 tra i titolari che scenderanno in campo, ovvero Provedel, Casale, Lazzari, Romagnoli, Cataldi, Immobile, Gatti, Locatelli e Fagioli. Oltre poi a quelli in panchina, tra cui Bonucci, Chiesa e Miretti come ricorda il Corriere dello Sport.