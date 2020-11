Lazio-Juventus è una delle partite più giocate nel calcio italiano dell'ultimo decennio, tra tutte le competizioni. E la scorsa stagione è stato un match che ha alimentato le speranze scudetto biancocelesti, con un esito che Andrea Pirlo spera di evitare oggi per non farsi andare di traverso il pranzo. Ecco cosa ricorda oggi Tuttosport: "Undici mesi fa, all'Olimpico e contro la Lazio, la Juve di Maurizio Sarri giocò una delle partite più controverse della sua stagione: quasi dominando il primo tempo e crollando miseramente nella peggior ripresa della stagione, mostrando tutti i punti deboli di un progetto tattico che procedeva sulla base di compromessi e buona volontà, senza riuscire a trovare un'applicazione convinta e convincente. Non era solo colpa del progetto forse, ma quella sera la Juve si era ingarbugliata le idee e posto le basi per la sconfitta nella finale di Supercoppa, ancora con la Lazio e con lo stesso punteggio (3-1)."

OCCHIO, PIRLO - "Oggi la Juve affronta, per la prima volta in stagione, una delle potenze del campionato e misura quindi la sua capacità di battere una big in trasferta, una prova di maturità per una squadra giovane di un allenatore giovane".