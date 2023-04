La sfida tra Lazio e Juventus sarà ovviamente il duello anche tra i due centravanti, Immobile contro Vlahovic. Se nella stagione scorsa erano capocannoniere e vice del campionato, quest'anno i numeri sono differenti. In particolare, entrambi sono a digiuno da tanto tempo in Serie A. Per tutti e due, l'ultima gioia è arrivata con la Salernitana, entrambi doppietta. Immobile il 23 febbraio mentre Vlahovic in precedenza, il 7.