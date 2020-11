L’anno scorso lottavano per lo scudetto, adesso Juventus e Lazio si troveranno faccia a faccia in una sfida che dirà molto sul futuro prossimo della stagione. Domenica, ore 12.30, Pirlo sfiderà la squadra di Inzaghi, alle prese con il caos tamponi che si è abbattuto a Formello, tra giocatori risultati prima positivi per l’Uefa, poi negativi, poi di nuovo positivi ed infine confermati come tali. Il Maestro deve scogliere ancora dei dubbi su chi agirà sulle fasce. Come riporta Sky Sport, McKennie, Kulusevski e Chiesa si giocano due maglie, con l’americano serio candidato ad un posto da titolare.