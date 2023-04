Sarà Marcoa dirigere il match di sabato sera tra, in programma alle 20.45 allo Stadio Olimpico. In questa stagione i bianconeri hanno già incontrato l'della sezione AIA di Brindisi al "Bentegodi" contro l'Hellas Verona, nel match poi vinto 1 a 0 grazie a una rete di Moise: un successo, questo, che ha portato a quota 7 (con due pareggi) la serie positiva in Serie A della Vecchia Signora con Di Bello. Fu sempre lui, inoltre, a dirigere l'ultimo Lazio-Juve di campionato: finì 0-2, con la doppietta di Leonardosu calcio di rigore.