Un ritorno in campo non semplice - come del resto era anche prevedibile - per Mattia. Il terzino della, out da quasi un anno a seguito della rottura del crociato, è stato schierato dal primo minuto nel delicato match contro laallo stadio Olimpico, in cui ha impiegato decisamente poco tempo per farsi ricoprire di critiche da parte dei tifosi. Emblematica, in effetti, l'immagine vista al 17° minuto di gioco, quando il numero 2 bianconero ha concesso una rimessa laterale agli avversari con grande ingenuità, facendosi sfuggire la palla sulla linea laterale in fase di impostazione. Una scena che non è piaciuta ai tifosi della Juve, che però se la sono presa anche con Massimiliano Allegri...