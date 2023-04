Dai fatti di Juve-Inter a quello che sarà Lazio-Juve. Torna a parlare Massimiliano, lo fa a poche ore dalla partenza della squadra per Roma, dove questa sera inizierà ufficialmente il pre partita.Una sfida fondamentale, quella dell'Olimpico: la Juve vuole consolidare virtualmente il secondo posto, in attesa della decisione finale del Collegio di Garanzia del Coni sul -15. L'obiettivo è avvicinare ulteriormente le squadre in lotta Champions: "Mancano 10 partite e i punti pesano di più", ha osservato l'allenatore. Che sulla formazione ha dato un indizio importante.