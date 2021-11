La vendetta è un piatto che va servito freddo. Sarà così anche per Maurizio Sarri, Luciano Spalletti e Stefano Pioli, tre allenatori che, nella prossima giornata di campionato, vedranno in faccia rispettivamente Juventus, Inter e Fiorentina, le ultime squadre allenate prima di sedersi sulle attuali panchine. Ad aprire la "giornata degli ex" sarà proprio il tecnico della Lazio che, dopo l’addio alla Juventus nonostante la conquista dello scudetto, cerca la sua personalissima rivincita. Una missione non impossibile per i betting analyst di Goldbet conmentre una sfida senza vinti né vincitori si trova in quota 3,40.Torna al cospetto della ex anche Stefano Pioli. Il tecnico, che ha lasciato un ottimo ricordo a Firenze, ricorda agipronews, ha deciso di spiccare il volo verso Milano per giocarsi le proprie chance scudetto. Una scelta che ha pagato visto che i rossoneri si presenteranno al Franchi da leader della Serie A e pronti a proseguire la propria marcia con il successo a quota 2,20 contro il 3,25 riservato ai viola.Dopo Sarri e Pioli, sarà la volta di Luciano Spalletti che, con il suo Napoli in vetta alla classifica, tornerà in quella che è stata la sua casa per due stagioni prima che la dirigenza nerazzurra gli preferisse Antonio Conte. Un match particolare per il tecnico di Certaldo che punta a prendersi una rivincita con il successo dell’allenatore toscano in quota 3,20, sfavorito nei confronti di Inzaghi la cui vittoria vale 2,25 volte la posta con il pari a 3,40.