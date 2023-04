A 24 ore da, restano ancora parecchi dubbi sull'episodio-chiave del match andato in scena allo Stadio Olimpico, ovvero la spinta di Sergejai danni diprima del gol del vantaggio biancoceleste firmato dallo stesso serbo. Ma come funzionano le regole per l'AIA?non era il massimo esperto? A porsi queste domande (e non solo) è Marcello, direttore editoriale de ilBianconero.com, che torna su quanto accaduto a Roma in una notte amara per i bianconeri.