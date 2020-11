5









Già non doveva essere titolare in Lazio-Juventus, per far posto a uno scalpitante Dejan Kulusevski. Tuttavia Federico Chiesa non figura neppure nella distinta tra i giocatori a disposizione di mister Pirlo per la gara dell'Olimpico che comincerà fra un'ora. Il motivo dell'assenza in campo e panchina dell'esterno ex viola è legato a un fastidio muscolare: ha accusato un leggero problema alla coscia destra (la stessa che ha tenuto fuori dai convocati Giorgio Chiellini peraltro). In attesa di valutarne l'entità, Chiesa potrà assistere alla partita solo dalla tribuna.