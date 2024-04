, quando è andato anche vicinissimo al gol. Unico comunque a creare qualcosa, o almeno a provarci, nel deserto offensivo della Juve che per la prima mezz'ora è stata schiacciata dalla Lazio. Poi nella ripresa Chiesa sparisce dalla partita. Non certo per "caso" e qui c'è l'errore più grande della Juventus fatto in estate.Il passaggio alla difesa a quattro e al "tridente" con Cambiaso a destra e Federico a sinistra non ha portato risultati alla squadra. Il primo tempo all'Olimpico è stato quasi solo si sofferenza, con la Juve incapace di ripartire dal basso e in difficoltà quando veniva attaccata. E' stato quindi naturale per Allegri ripartire nella seconda frazione di gara con l'abito più consono, il 3-5-2ed è stato sostituito al 68esimo minuto.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI. Mancano i terzini e quelli che ci sono non danno garanzie (De Sciglio, Alex Sandro e lo stesso Danilo, ormai abituato a fare altro). Così comeCi sono Chiesa, Yildiz ed eventualmente Iling Junior. Tutti e tre che amano partire dalla sinistra. Cambiaso, come si è visto con la Lazio, meglio se parte più indietro. E allo stesso tempo c'è abbondanza come centravanti, visto che sarebbero tre per un solo posto.L'errore allora è stato fatto in estatema come dimostrato ieri, se può partire da esterno offensivo nel 4-3-3, comunque qualcosa fa, si muove, è presente. Da attaccante centrale, è tutta un'altra storia. E allora perché non costruire almeno in parte una rosa che potesse giocare in quel modo cercando di mettere nelle migliori condizioni il giocatore più determinante? O, vedendola al contrario, peL'equivoco è chiaro. Pensando alla prossima stagione, il primo errore da non ripetere è questo.