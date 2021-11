Lazio-Juventus è una partita che, in un passato non troppo lontano ma che sembra un'era fa, quando i bianconeri vincevano scudetti e Allegri era al suo primo ciclo juventino (nella sua ultima stagione) si risolse in una rimonta della Juve: era il 27 gennaio 2019, e dopo l'autogol di Emre Can l'Olimpico fu ammutolito dal pareggio di Joao Cancelo e dal rigore trasformato da Cristiano Ronaldo. Una rimonta tutta portoghese!