Faccia a faccia tra Massimilianoe Andrea. Al momento dell'uscita dal campo per lasciare spazio a Timothy Weah durante il match contro la, il classe 2000 dellaè stato subito avvicinato dal tecnico livornese, che gli ha messo una mano sulla spalla e ha iniziato a parlargli, con un linguaggio del corpo che faceva trapelare un atteggiamento forse affettuoso, ma comunque risoluto. Difficile capire cosa si siano detti esattamente i due, ma è chiaro che l'allenatore non fosse particolarmente felice di quanto visto dai suoi. Nessuna indiscrezione, per ora, nemmeno dai colleghi di DAZN a bordocampo.