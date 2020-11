Il big match della settima giornata di campionato sarà il lunch match di domenica tra Lazio e Juventus. Bianconeri favoriti per i bookmakers, una vittoria della squadra di Pirlo si può giocare a 1.99; se pensate che la Juve uscirà dall'Olimpico senza punti, il successo dei biancocelesti è quotato 3.45. Le due squadre in campionato non pareggiano addirittura dal gennaio 2014: la X sulla lavagna si può giocare a 3.70. Negli ultimi quattro precedenti sono sempre stati segnati più di tre gol, l'over per domenica è quotato a 1.60.