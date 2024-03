Designata la squadra arbitrale del match di Serie A train programma sabato 30 aprile allo Stadio Olimpico. A dirigere la sfida, valida per la 30^ giornata di campionato, sarà Andrea, coadiuvato dagli assistenti Fabiano Preti e Valerio Vecchi. Scelto come quarto uomo Matteo Marchetti, mentre alci sarà l'esperto Paolo Silviocon Daniele Chiffi. Il fischio d'inizio della sfida è fissato alle 18.00. Per i bianconeri sarà fondamentale tornare alla vittoria dopo l'ennesimo deludente pareggio contro il Genoa, per guadagnare punti preziosi in ottica Champions.