Oggi pomeriggio era attesa la conferenza stampa di Andrea Pirlo alla vigilia di Lazio-Juventus, match valido per la 7^ giornata di Serie A, in programma domani all'Olimpico di Roma alle 12.30. Invece l'allenatore bianconero non parlerà ai giornalisti, se non in singole interviste (sulle quali, nell'eventualità, saremo lieti di aggiornarvi). Il motivo dell'annullamento della conferenza di Pirlo risiede nella delicatissima situazione in cui si trovano l'Italia e il Piemonte: la regione di Torino è zona rossa, dunque questa scelta vuole evitare il più possibile assembramenti.