Si respira già aria diallodi Roma. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, ad oggi sono già stati venduti oltreper la semifinale di ritorno con la, un numero non indifferente considerando che la sfida è in programma il prossimo 23 aprile. All'andata i bianconeri si erano imposti per 2 a 0 con i gol di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, un risultato che sembra lasciare poche speranze ai biancocelesti i cui tifosi però, evidentemente, credono nell'impresa tra le mura amiche.