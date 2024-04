Il secondo tempo è iniziato nel peggiore dei modi per la Juventus che si fa sorprendere in contropiede e concede il gol del 2-0 alla Lazio. A segno ancora Castellanos che ha vinto il duello con Bremer e ha trafitto Perin. Danilo ha tenuto in gioco l'attaccante biancoceleste, tutto regolare. Non l'ha presa bene Massimiliano Allegri che come raccontato da Mediaset ha urlato: "Come si fa a prendere un gol del genere". In effetti, la Juve si è fatta trovare completamente impreparata e posizionata male dopo che già il primo gol era stato causato da più errori individuali.