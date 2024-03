Le parole di Massimilianoa Dazn:CLIMA SQUADRA - Entusiasmo bisogna ritrovarlo è quello che ci ha portato a fare buoni risultati a parte il ritorno dove sono mancati i risultati ma non le prestazioni. Una partita difficile, bisogna cominciare a fare una vittoria e bisogna farla oggi.MODULO - Tra Chiesa e Cambiaso, più Cambiaso ci darà una mano in fase difensiva, ma dobbiamo tornare a essere solidi come contro il Genoa.SOSTA - Arriviamo in un momento dove, dopo un periodo attaccati all'Inter, due risultati negativi ci hanno allontanato, ora di molto, abbiamo perso punti su chi ci inseguiva. Dobbiamo guardare la quinta e guardare questo. Un passo alla volta, oggi è improtante fare una buona prestazione