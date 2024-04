Lazio-Juve: per Allegri il piano tattico ideale

Come riflette Il Corriere dello Sport, alla luce del risultato dell'andata sarà laa dover cavalcare la partita di questa sera all'Olimpico, che vale l'accesso alla finale di. Igor Tudor, che all'Allianz Stadium non ha mai visto i suoi tirare in porta, proverà a colpire subito, magari nella prima mezz'ora, perché oltre il primo tempo l'impresa si farebbe durissima; deve riuscire, se non a trovare autostrade, almeno a sfruttare varchi, mentre Massimiliano, più che mai, sarà libero di giocare secondo il suo Dna.Il tecnico della Juve, in sostanza, potrà attendere gli eventi e modellarli con il suo classico, sperando che la sua difesa sia nella versione più blindata del mondo con Danilo, Gleison Bremer e(in ballottaggio con Daniele Rugani), con le due aree a fare dunque da confine. Certamente i bianconeri dovranno dimostrarsi solidi e grandi, almeno per una notte.