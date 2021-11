La vittoria della Juventus sul campo della Lazio porta con sé anche 5 pillole notevoli a livello statistico. Le ha elencate proprio il club bianconero, attraverso il suo sito ufficiale.La Juventus ha vinto la sua prima partita con un margine di almeno due gol in questo campionato (non ci riusciva dal 4-1 contro il Bologna, lo scorso maggio).- Questa sconfitta ha interrotto una serie di imbattibilità di 19 gare casalinghe per la Lazio in Serie A (17V, 2N) – per i biancocelesti infatti è il primo KO interno nel 2021 nella competizione.Leonardo Bonucci ha realizzato la sua prima marcatura multipla in 402 presenze in Serie A; non solo è capocannoniere della Juve con Dybala (3 gol), ma è l'unico difensore ad aver segnato almeno due reti in ciascuna delle ultime nove stagioni nei cinque grandi campionati europei. E infine è il difensore che ha segnato più gol in Serie A dall'inizio dello scorso decennio: 27 reti.Questa è stata la 150ª partita di Serie A con Leo in campo per tutto l’incontro in cui la sua squadra non ha subito gol.Moise Kean è il terzo giocatore nato negli anni 2000 ad aver collezionato 100 presenze nei cinque grandi campionati europei (dopo Jadon Sancho e Hamed Traore).