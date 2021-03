Dopo il trittico Crotone-Verona-Spezia, dove la Juventus è uscita con 7 punti e che ha affrontato con altrettanti infortunati, Andrea Pirlo finalmente può riabbracciare alcuni giocatori in vista del match di sabato sera contro la Lazio all'Allianz Stadium. Secondo Sky Sport, infatti, Leonardo Bonucci e Juan Cuadrado sono pronti a rientrare dai rispettivi infortuni. Così come Matthijs De Ligt, vittima di una botta sabato scorso al Bentegodi e che per questo è rimasto in panchina all'ultimo momento l'altroieri contro lo Spezia, ci sarà ma precauzionalmente andrà in panchina.