di Cristiano Corbo

Pesantissimo. Ecco com'è il pareggio (1-1) conquistato dalla Juventus all'Olimpico di Roma: contro la Lazio, ai bianconeri sembrava bastasse un gol di Ronaldo per portare a casa tre punti fondamentali in campionato. Invece no: c'è ancora Caicedo, sempre Caicedo al minuto 94, l'ultimo disponibile per i biancocelesti. Non c'è più tempo: c'è solo un rammarico enorme per Andrea Pirlo. La sua Juve aveva dominato per larghi tratti della gara ed è capitolata quando c'era solo da stringere i denti.



Guarda le pagelle nella nostra gallery