Secondo quanto riporta SportMediaset, oggi è stata giornata di visite speciali a Formello, nella sede del centro sportivo della Lazio. Dopo che il club biancoceleste è finito nelle polemiche per le partitelle 3vs3 svolte in anticipo rispetto ai protocolli - allenamenti di gruppo al via solo da lunedì - ecco che gli ispettori della procura federale hanno cominciato il giro di ispezioni, partendo proprio dalla Lazio. Arrivati a Formello, il pool di ispettori è stato anche a colloquio con Claudio Lotito, mentre i giocatori hanno svolto le visite di idoneità, come comunicato dal club.