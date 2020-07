Durante la conferenza pre partita contro la Juventus, l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha parlato dei tanti indisponibili in vista della sfida di domani sera, ma non cerca scuse nel big match della 34a giornata vuole il massimo dai suoi. Dall'altra parte c'è una Juve che viene da due punti conquistati nelle ultime tre partite e la voglia di mettere fine il prima possibile al discorso scudetto. Tra le due squadre ci sono otto punti di differenza in classifica, i bianconeri non vogliono correre altri rischi.