Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato questa sera ai microfoni della trasmissione Che tempo che fa, affrontando il tema della ripresa del campionato. Ecco le sue parole: "Ripartenza? Ci auguriamo tutti di poter concludere il campionato per chi lavora nel calcio e per i tifosi. I presupposti ci sono e noi allenatori abbiamo voglia di ripartire in sicurezza come stiamo facendo da quando sono ripartiti gli allenamenti.

Noi stavamo facendo qualcosa di straordinario. Ora, per quanto ci riguarda, ci stiamo allenando in totale sicurezza, con le giuste distanze e siamo monitorati tutti i giorni. Siamo abbastanza avanti e abbiamo tanta voglia di ricominciare".