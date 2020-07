Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, parla a Sky Sport al temine della partita persa 2-1 dai suoi contro il Lecce: "In questo momento abbiamo tanti problemi, tra i quali le assenze importanti. Non ho potuto fare il giusto turnover. Giocatori come Milinkovic e Cataldi in una gara normale non li avrei nemmeno portati, ma non ho alternative. Ringrazio il gruppo, per le emozioni che mi hanno regalato, il dispiacere c’è per un percorso interrotto, ma guardiamo avanti. Lucas Leiva e Lazzari oggi non erano in condizioni di giocare, ma hanno stretto i denti. Sono contento della prestazione, ci è mancata anche un po’ di fortuna, anche oggi abbiamo avuto delle occasioni per chiudere la partita e non le abbiamo sfruttate. Il nostro percorso continua nel cercare di raggiungere la Champions League. Potrei far giocare i ragazzi della Primavera, ma non me la sento. Parlare del prossimo anno mi viene difficile.



Lucas Leiva per noi è fondamentale, purtroppo non si riesce ad allenare e il suo recupero post-operazione sta procedendo lento. Abbiamo Cataldi, ma anche lui è fuori per infortunio, anzi lo ringrazio perché stringe i denti e ci mette sempre il cuore. La partita contro l’Atalanta è pesata molto, ma anche lì non ho avuto 6 calciatori, compreso Correa che si porta un problema da tempo. Adesso voltiamo pagina e pensiamo al Sassuolo".