L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita con la Juventus in Supercoppa: "Non sarà una gara come quella di campionato. C'è un trofeo in palio e non bisogna fare errori perché si affrontano due squadre che possono fare male in qualsiasi momento. La Juventus ha grandissime qualità, dobbiamo essere concentrati: in campionato abbiamo preso un gol con la difesa schierata. Ronaldo è un campione che in qualsiasi momento può risolvere la partita, sarà uno degli osservatori speciali. Abbiamo battuto la Juve tre volte, ma stavolta è diverso: saremo attenti, sapendo che i bianconeri hanno potenzialità maggiori. Quello che conta, però, alla fine è sempre il campo. Sappiamo che la Juve potrebbe avere un approccio diverso rispetto all'ultima sfida, ma stanno giocando un ottimo calcio in Italia e in Europa. E poi sono abituati a vincere".