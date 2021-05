Simone Inzaghi ha parlato a Dazn dopo la vittoria per 4-3 della sua Lazio contro il Genoa: "Nel girone d'andata abbiamo perso qualche punto, ma per noi era troppo forte la voglia di fare un bel girone di Champions League. Il mio rinnovo di contratto? Mancano ancora alcune partite per concludere la stagione, poi ne parlerò con calma col presidente. Con lui c'è un ottimo rapporto, ma al momento è alle prese con molte faccende personali riguardanti la società. Noi ora abbiamo partite ogni tre giorni, dopodiché parleremo senza nessun problema."





QUESTA STAGIONE - "Oggi abbiamo ottenuto l'undicesima vittoria di fila in casa, sono contento di questo ennesimo record e di allenare questo gruppo. Vogliamo essere nelle prime quattro, sappiamo che sarà difficile, ma ci crediamo. Futuro? L'auspicio è quello di costruire una squadra sempre più forte. Sappiamo che ci sono delle corazzate davanti a noi, ma ogni anno cerchiamo di fare i guastafeste".