Ieri sera l'incontro tra Simone Inzaghi e Claudio Lotito è stato infinito, si è protratto anche dopo cena. Alla fine, in tarda serata, è arrivata la fumata bianca per il rinnovo di contratto. Un'altra annata almeno per Inzaghi sulla panchina biancoceleste. E come rivela Calciomercato.com sarà un contratto fino al 2024 a 2,2 milioni di euro a stagione.

A questo punto l'Inter, che sembrav in pole position per l'allenatore della Lazio dopo la separazione da Antonio Conte, continua a guardarsi intorno alla ricerca del nuovo allenatore. Tra i candidati c'è Massimiliano Allegri, conteso anche da Real Madrid e Juventus.