Simone Inzaghi si avvicina all'addio alla Lazio. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l'aria si è fatta pesante in casa biancoceleste, con il presidente Claudio Lotito che non sembra pronto a una campagna acquisti da top club, facendo restare nella capitale tutti i migliori giocatori, compreso Sergej Milinkovic-Savic seguito da vicino dalla Juventus, e completando la rosa per vincere l'Europa League. Le divergenze di mercato, dunque, potrebbero portare all'addio, dopo la partita contro il Torino che chiuderà la stagione. E su Inzaghi c'è il forte interesse proprio dei bianconeri, oltre che di Milan e Siviglia, in ottica futura.