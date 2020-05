Vent'anni favinceva lo scudetto da giocatore della Lazio, ora ci prova da allenatore: "Voglio il bis - ha detto il tecnico bianconceleste al Corriere dello Sport - Sarà difficile come allora, abbiamo perso il vantaggio di giocare meno. Saranno decisivi episodi e infortuni. Devo i successi a Cragnotti e Lotito". In attesa della ripresa del campionato, la Lazio è seconda in classifica a -1 dalla Juventus prima: 63 punti per i bianconeri e 62 per la squadra di Inzaghi.