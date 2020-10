Intervenuto alla serata dedicata al Festival dello Sport, Simone Inzaghi ha fatto un passo indietro parlando della stagione scorsa condizionata dalla pandemia Covid, che secondo l'allenatore della Lazio ha penalizzato la sua squadra più di ogni altra: "In quel momento - spiega Inzaghi riferendosi allo stop del campionato - siamo stati i più penalizzati, non avevamo infortuni e avremmo giocato una partita a settimana. Abbiamo perso giocatori importanti, ma sono convinto che ce la saremmo giocata fino alla fine".



JUVE - Sull'interessamento della Juve Inzaghi ha detto: "Ho un gran rapporto con la Lazio, ma nel calcio non si sa mai cosa può succedere. Quest'estate ero tranquillo, dopo 14 anni siamo tornati in Champions. Ho un contratto con la Lazio, voglio giocarmi la Champions da protagonista e fare una grande stagione. La squadra mi segue, sono fiducioso".