Simone Inzaghi ha parlato dopo la vittoria di Crotone, toccando anche il tema Luis Alberto, al centro di un caso per aver attaccato pubblicamente la società sulla questione ingaggi: “Abbiamo avuto problemi di Covid e infortuni, adesso stanno rientrando tutti nonostante le assenze di Lulic, Milinkovic e Strakosha. Ho dovuto cambiare Parolo e Fares ammoniti, ma anche Akpro e Marusic sono entrati bene. Il mio rinnovo? Se ne sono dette tante, io col presidente ho un rapporto tale che va oltre certi aspetti. Si va da un’unica parte, faremo delle trattative ma tutti sanno in che direzione vado. Luis Alberto? Ha sbagliato e verrà multato, ma è un giocatore che ha un talento enorme e io lavoro sempre per metterlo in campo. Lui non deve sprecare le sue doti con certe stupidate”.