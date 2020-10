Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio maturato in casa contro l’Inter per 1-1, soffermandosi anche sul caso Juve-Napoli: "Abbiamo avuto tre cambi forzati, con problematiche in difesa. I ragazzi però hanno avuto un grande orgoglio e sono soddisfatto. Con un pizzico di fortuna potevamo anche vincere. Contro una squadra fortissima e nonostante le emergenze i miei ragazzi hanno fatto una grande gara".



La reazione?

"Il primo tempo eravamo partiti bene, poi come con l'Atalanta alla prima occasione loro abbiamo subito gol e la squadra ne ha risentito un po'. Poi ci siamo riorganizzati. Abbiamo dei problemi oggettivi che sapevamo di avere nelle prime tre partite, quindi Atalanta e Inter le avrei volute più avanti. Però adesso avremo 15 giorni per recuperare e con i nuovi acquisti sarà nuovamente una Lazio che farà divertire".



Parolo in difesa?

"Innanzitutto faccio i complimenti a Marco perché aveva giocato in difesa due volte sotto la mia gestione. È un giocatore molto intelligente e può ricoprire tutti i ruoli. Quando torneranno i giocatori lui tornerà mezzala".



Gli infortuni?

"Le problematiche sapevo di averle, altre si sono aggiunte come l'infortunio di Ramos. In più ho Radu che in una partita normale non l'avrei rischiato e si è fatto male anche Bastos. Avrei Armini ma per certe partite non è ancora pronto".



L'espulsione di Immobile?

"Non ho rivisto nulla. Mi ha detto che è stato provocato, mi ha detto che sa di aver sbagliato ma c'è stata una provocazione di Vidal. Diciamo che lui è stato più furbo".



Juventus-Napoli?

"È un bel precedente. Sapevamo che con l'autunno sarebbero aumentati i casi, ma io sono fiducioso perché le autorità sanitarie ed il governo ora sanno come agire. È un problema che speriamo di risolvere al più presto".