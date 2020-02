Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi parla in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna. Con una vittoria i biancocelesti possono mettere sotto pressione la Juve? "Può darsi - dice Inzaghi - ma sono squadre costruite in un determinato modo, sono da anni ai vertici. Hanno modo di gestire le pressioni, noi dobbiamo fare il nostro. Avremo una bellissima cornice di pubblico, i tifosi ci aiuteranno. Abbiamo visto cosa abbia fatto il Bologna 25 giorni fa all'Olimpico con la Roma".



PER CHI TIFA - ​"Spero si possano divertire tutti i tifosi davanti alla tv. Per il resto non farò il tifo per nessuno, penso solo alla mia squadra e al Bologna. Sarà un test importante".