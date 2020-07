Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli: "Mi dispiacerebbe arrivare quarto - ancora Inzaghi -, perché la squadra merita una posizione molto migliore dopo quello che ha fatto vedere. Cercheremo di vincere a Napoli, ma non sarà facile perché la formazione di Gattuso ha la rosa più profonda del campionato insieme con Juve e Inter". STAGIONE - ​"È stata un'annata memorabile. Abbiamo portato a casa un altro trofeo. Poi abbiamo fatto un campionato straordinario, con le 11 vittorie consecutive che la Lazio non aveva mai colto nella sua storia. E alla fine abbiamo centrato l'obiettivo della Champions. Dovremo lavorare bene. Abbiamo bisogno di allargare la rosa, sappiamo quali sono le lacune da colmare. Con la società c'è un continuo scambio di opinioni, proveremo ad ampliare un organico che ci ha dato tante soddisfazioni. Speriamo solo che la prossima stagione possa ricominciare con un calendario normale, senza dover giocare ogni 3 giorni, perché così diventa una gara a eliminazione tra giocatori. E speriamo anche di poter rivedere la gente allo stadio".