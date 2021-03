di CC, inviato allo Stadium

Simone Inzaghi, in conferenza stampa, ha parlato di Juve-Lazio.



DIFESA - "Penso che c'è tantissimo rammarico. Tenere così, poi il gol di Rabiot ci ha penalizzato. Errore nostro, a Torino con personalità e defezioni come la Juve, però il risultato non è giusto. Ce l'abbiamo fatta in passato, c'è da essere perfetti. Buona gara ma con troppi errori. La Juve non perdona".



ERRORI - "​Vogliamo giocarcela con tutte le forze, siamo in ritardo. Ci sono tanti punti a disposizione. Ma giocando così, non puoi farlo in determinate gare, torneremo a vincere. Spiace per il risultato. Ma c'è stato gioco e personalità, non abbiamo concesso tiri alla Juve. Primo? Sul nostro errore, poi il contropiede, dopo la traversa. Sul rigore siamo stati ingenui a toccare Ramsey".



OBIETTIVO - "Rimanere in Europa, ci proveremo in tutte le maniere. Per la Juve credo che il campo l'abbiamo tenuto bene, dovevamo essere più intensi sul gol di Rabiot. Non dovevamo concedere questo. L'episodio di Milinkovic, poi hai preso gol un minuto e mezzo dopo... ha indirizzato la partita".



IL CALO - "Coperta corta? Penso che avevamo fatto la nostra bellissima rincorsa, ottavi di Champions e tutti disponibili. Poi una serie di fattori, siamo venuti a mancare in un reparto importante. Squadre forti vanno avanti. Lì siamo contati, stiamo provando soluzioni. Stasera si è vista una buona Lazio, ma per vincere a Torino serve di più".